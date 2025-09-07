ВС РФ заняли еще один населенный пункт в Днепропетровской области

Под контроль российских войск перешло село Хорошее Днепропетровской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции. Как уточнили в ведомстве, населенный пункт освобожден в результате наступательных действий подразделений группировки войск «Восток».

Кроме того, в течение прошедших суток бойцы группировки нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ и теробороны в ходе боев у населенных пунктов Дорожнянка, Успеновка, Червоное Запорожской области, Новопавловка и Алексеевка Днепропетровской области. Потери противника составили до 200 боевиков, четыре боевые бронемашины, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия. Также разбит склад материальных средств.

На других направлениях спецоперации ВС России продолжают продвижение вперед. Войска группировок «Север» и «Южная» улучшили тактическое положение, нанеся удары по ВСУ в Сумской, Харьковской областях, а также в ДНР. Бойцы «Южной» группировки громят противника около Никифоровки, Константиновки, Северска, Степановки, Миньковки и Червоного ДНР.

Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику ВСУ и украинской нацгвардии вблизи Сеньково, Боровской Андреевки и Смородьковки Харьковской области. Бойцы группировки «Центр» продвинулись в глубину обороны противника и ведут успешные бои около Рубежного, Веселого, Новониколаевки, Артемовки, Красноармейска, Владимировки и Кутузовки в ДНР. Бойцы группировки «Днепр» атаковали противника в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Тягинка и Антоновка Херсонской области.

По данным ведомства, суточные потери ВСУ на всех направлениях спецоперации составили до 1390 боевиков. Помимо этого, уничтожены три вражеских танка, 16 боевых бронемашин, около 70 автомобилей, 18 артиллерийских орудий, 18 станций РЭБ, 19 складов боеприпасов и материальных средств.

В то же время российские военные в течение суток поразили объекты военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, места сборки, хранения и запуска беспилотников дальнего действия, склады вооружения и военной техники, военные аэродромы, две радиолокационные станции противовоздушной обороны. Удары по целям нанесли авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ.

Средствами ПВО в зоне спецоперации сбиты три управляемые авиабомбы, три реактивных снаряда системы HIMARS производства США и 210 вражеских беспилотников самолетного типа.

