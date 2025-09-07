Российская армия выбила подразделения Вооруженных сил Украины из села Юнаковка в Сумской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Юнаковка расположена примерно в пяти километрах от российской границы. Юнаковку и Суджу соединяет трасса, по которой ранее ВСУ перебрасывали силы в приграничную зону Курской области, уточнил Рогов.

«Пришла подтвержденная оперативная информация от наших военных с линии фронта, что враг выбит из села Юнаковка в Сумской области, откуда год назад боевики ВСУ осуществляли вторжение в Курскую область по направлению к городу Суджа», – сказал общественник в комментарии РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

