Главком ВСУ признал многократное превосходство российской армии

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал многократное превосходство российской армии и назвал август тяжелым месяцем для украинцев.

«В настоящее время противник имеет трехкратное превосходство в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточения своих усилий может превосходить в четыре-шесть раз», – написал Сырский в телеграм-канале.

Кроме того, он назвал август тяжелым месяцем для украинской армии. В это время основные усилия ВСУ были направлены на сдерживание российских сил и стабилизацию ситуации на четырех наиболее угрожающих направлениях: лиманском, добропольском, красноармейском (покровском) и новопавловском.

При этом Сырский отметил, что в августе в ВСУ завершился процесс перехода на корпусную систему. «Армейские корпуса приобретают свои полномочия, принимают комплекты войск и полосы ответственности», – отметил главком ВСУ.

Киев, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube