российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 8 сентября 2025, 14:29 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ поразили объект энергетики Украины и цех сборки морских дронов ВСУ

Фото Минобороны РФ

Российские войска нанесли поражение украинскому объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Также ударам подверглись радиолокационные станции противовоздушной обороны, цех сборки безэкипажных катеров, пункты управления и места запуска беспилотников дальнего действия. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

Кроме того, были атакованы пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 136 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Надо отметить, ранее сегодня украинское Минэнерго сообщило, что один из объектов тепловой генерации подвергся атаке в Киевской области. СМИ сообщали о поражении Трипольской ТЭС. Отмечалось, что в Киевской области и некоторых районах украинской столицы возникли перебои с электроснабжением.

Силы ПВО РФ в течение суток сбили в зоне спецоперации две управляемые авиабомбы и 195 вражеских дронов самолетного типа.

Тем временем российская армия продолжает теснить ВСУ практически по всей линии фронта в зоне СВО. Так, подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли удары по противнику около Великой Шаповки Харьковской области, Яровой и Ямполя в ДНР. «Южная» группировка войск заняла более выгодные рубежи и поразила силы ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Червоное, Куртовка и Константиновка в ДНР.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю и бьют врага в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Гришино и Родинское в ДНР. Бойцы группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и ударили по ВСУ в районах населенных пунктов Орестополь, Новопетровское, Сосновка Днепропетровской области и Ольговское Запорожской области.

Группировка войск «Север» нанесла поражение противнику около Степного, Новой Сечи, Ленинского, Садков, Могрицы и Юнаковки Сумской области, а также около Волчанска Харьковской области. Бойцы «Днепра» бьют противника вблизи Степногорска Запорожской области, Токаревки, Никольского Херсонской области.

ВСУ потеряли за сутки на всех направлениях спецоперации до 1340 боевиков, два танка, 10 боевых бронемашин, 64 автомобиля, 13 орудий артиллерии, 12 станций РЭБ. Кроме того, уничтожены 14 складов боеприпасов и материальных средств.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Провал на фронте: власти Украины экстренно мобилизуют более 120 тысяч человек / Сумская Юнаковка перешла под контроль армии России – Рогов / Минобороны России раскрыло подробности удара по целям в Киеве / ВС РФ заняли еще один населенный пункт в Днепропетровской области / В здании кабмина Украины возник пожар после ночной атаки «Гераней» / Армия России продолжает наступление в зоне СВО: за сутки уничтожены 1340 боевиков / Трамп о гарантиях безопасности для Украины: США помогут, но на первых ролях будет Европа / В Херсонской области взорвалась мина: ранены трое местных жителей, включая ребенка

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,