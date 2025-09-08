Российские войска нанесли поражение украинскому объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Также ударам подверглись радиолокационные станции противовоздушной обороны, цех сборки безэкипажных катеров, пункты управления и места запуска беспилотников дальнего действия. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

Кроме того, были атакованы пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 136 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Надо отметить, ранее сегодня украинское Минэнерго сообщило, что один из объектов тепловой генерации подвергся атаке в Киевской области. СМИ сообщали о поражении Трипольской ТЭС. Отмечалось, что в Киевской области и некоторых районах украинской столицы возникли перебои с электроснабжением.

Силы ПВО РФ в течение суток сбили в зоне спецоперации две управляемые авиабомбы и 195 вражеских дронов самолетного типа.

Тем временем российская армия продолжает теснить ВСУ практически по всей линии фронта в зоне СВО. Так, подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли удары по противнику около Великой Шаповки Харьковской области, Яровой и Ямполя в ДНР. «Южная» группировка войск заняла более выгодные рубежи и поразила силы ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Червоное, Куртовка и Константиновка в ДНР.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю и бьют врага в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Гришино и Родинское в ДНР. Бойцы группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и ударили по ВСУ в районах населенных пунктов Орестополь, Новопетровское, Сосновка Днепропетровской области и Ольговское Запорожской области.

Группировка войск «Север» нанесла поражение противнику около Степного, Новой Сечи, Ленинского, Садков, Могрицы и Юнаковки Сумской области, а также около Волчанска Харьковской области. Бойцы «Днепра» бьют противника вблизи Степногорска Запорожской области, Токаревки, Никольского Херсонской области.

ВСУ потеряли за сутки на всех направлениях спецоперации до 1340 боевиков, два танка, 10 боевых бронемашин, 64 автомобиля, 13 орудий артиллерии, 12 станций РЭБ. Кроме того, уничтожены 14 складов боеприпасов и материальных средств.

