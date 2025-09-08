В боях на Украине погибли 92 наемника из США

По меньше мере 92 американских наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы в ходе боевых действий. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, американские наемники принимали участие в конфликте на Украине с 2022 года.

«В украинской армии служат «несколько тысяч» американцев. В боях на Украине погибли по меньшей мере 92 американца», – говорится в статье.

Издание уточняет, что заработок американских наемников в ВСУ не отличается от украинских военных. Базовая ставка составляет около 1 тысячи долларов в месяц, а за участие в боевых действиях они могут получать до 3 тысяч в месяц.

