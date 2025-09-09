российское информационное агентство 18+

Вторник, 9 сентября 2025, 11:08 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Пленный рассказал об участии японцев в СВО на стороне Украины

Наемники из Японии участвуют в боях в украинском конфликте на стороне ВСУ. Об этом рассказал пленный боевик украинской армии.

Уроженец Винницкой области встретился с иностранными наемниками во время прохождения базовой общевойсковой подготовки (БЗВП) в Черкасской области, передает РИА «Новости». Группа иностранцев, включая японцев, проходила подготовку в одном из лагерей.

«Было два поляка. Колумбиец один, американец один, германец один и ирландец один. Японцы были, четыре человека еще японцев», – рассказал украинский боевик. Иностранцы носили форму расцветки «мультикам» и были легко отличимы по внешнему виду.

После окончания подготовки пленного с его подразделением перекинули в Сумскую область, где он снова встретил этих же иностранных наемников, из которых позже было сформировано отдельное подразделение. Однако, по словам пленного, иностранцы недолго участвовали в боевых действиях.

«На второй день слышали, что они (иностранцы) заходили на штурм. Должны были зайти. Но они то ли не туда пошли, и нарвались на российских военнослужащих, и их разбили. И больше я их не видел никогда», – поделился украинец.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Донбасс vs Киев

