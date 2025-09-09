Российская армия продвигается вперед по всей линии фронта в зоне СВО

Российские военные продолжают продвижение в глубину обороны противника и теснят врага на всех направлениях в зоне спецоперации. О ситуации сообщили в Министерстве обороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Марьино, Садки и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении российские бойцы бьют противника в районах Великой Писаревки Сумской области, Волчанска и Покаляного Харьковской области.

Западная группировка войск улучшила тактическое положение и ударила по силам врага в районах населенных пунктов Благодатовка, Купянск, Куриловка, Петровка Харьковской области, Дробышево, Кировск, Шандриголово и Ямполь Донецкой Народной Республики.

Войска «Южной» группировки заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Бересток, Клебан-Бык, Краматорск, Плещеевка, Резниковка, Северск и Степановка в ДНР.

Центральная группировка войск улучшила положение по переднему краю и атакует противника в районах населенных пунктов Владимировка, Димитров, Красноармейск, Лысовка, Приют и Родинское в ДНР.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай в ДНР, Новониколаевка, Новопетровское и Сосновка в Днепропетровской области.

Бойцы группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ у Степногорска, Степового Запорожской области, Антоновки, Никольского и Тягинки Херсонской области.

Авиация, артиллерия и боевые дроны поражают склады боеприпасов, пункты управления и места запусков БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах. «Кроме того, уничтожены пусковая установка и кабина управления зенитного ракетного комплекса «С-300» ВСУ», – добавили в МО.

Средства ПВО перехватили пять крылатых ракет, пять реактивных снарядов HIMARS и 230 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

