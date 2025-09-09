В ходе специальной военной операции погиб сын заместителя директора Центрального разведывательного управления США Майкл Александр Глосс, который сражался на стороне России. Американец представлен к ордену Мужества. Об этом сообщил командующий ВДВ Михаил Теплинский.

По его словам, Глосс погиб как герой, сражаясь за освобождение Донбасса. «Как и многие другие, он стремился освободить Донбасс. Я думаю, если бы он дожил до этого времени, когда Донбасс будет свободен, тогда было бы, действительно, для него это большое счастье. А сейчас, в настоящее время мы приложим все силы для того, чтобы Донбасс был наш», – отметил командующий ВДВ, слова которого цитирует ТАСС.

«Мы уже все передали и родителям. Действительно, они могут гордиться своим сыном, потому что он вырос достойным гражданином и Соединенных Штатов Америки, можно сказать, и Российской Федерации», – добавил Теплинский.

Командующий ВДВ уточнил, что Глосс погиб при обстреле со стороны ВСУ выдвигавшихся на штурм российских военнослужащих.

В апреле отец Майкла Ларри Глосс заявлял в интервью газете The Washington Post, что его сын погиб на территории ДНР. По его словам, для семьи стало «полной неожиданностью», что Майкл был «каким-либо образом связан с российскими вооруженными силами». По словам отца, из выданного в РФ свидетельства о смерти следует, что Майкл Глосс погиб 4 апреля 2024 года. Он был похоронен в декабре после того, как его останки были переданы родным.

Донецк, Анастасия Смирнова

