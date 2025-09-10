российское информационное агентство 18+

Армия России продвинулась в зоне СВО: за сутки уничтожено более 1300 боевиков ВСУ

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжают планомерное продвижение в зоне специальной военной операции, улучшая свои позиции в Донецкой Народной Республики, Запорожье, а также Херсонской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. Как следует из сводки Министерства обороны России, за прошедшие сутки потери противника превысили 1300 военнослужащих.

Самые существенный урон ВСУ нанесен в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», подразделения которой улучшили положение по переднему краю в ДНР и Днепропетровской области.

«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 455 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», – уточнили в Минобороны.

В то же время оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 225 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

