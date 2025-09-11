Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. ВС РФ удалось взять под контроль село Сосновка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Сосновка Днепропетровской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоное Запорожской области, Ивановка, Вербовое, Калиновское и Вишневое Днепропетровской области.

За последние сутки потери киевского режима составили свыше 1440 боевиков и наемников, два танка, в том числе немецкий «Leopard», девять броневиков, 67 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град», уничтожены 10 станций РЭБ и девять складов боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA израильского производства, складам ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО перехватили три управляемые авиабомбы, четыре снаряда HIMARS, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 166 БПЛА самолетного типа.

