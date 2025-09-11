российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 сентября 2025, 21:22 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

В ЕС признали, что Украине придется уступить свою территорию

Вооруженный конфликт на Украине может продлиться еще два года, в результате которого Киеву грозит потеря территории. С таким прогнозом выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Думаю, что реалистический [сценарий] – это то, что война продлится в течение еще пары лет. К сожалению, усилия ради [достижения] мира, в том числе и президента [США Дональда] Трампа, не принесли никаких результатов», – сказала Каллас (цитата по ТАСС) иностранным журналистам.

Глава дипломатии ЕС не исключила, что в результате Украине придется уступить свои территории. По ее мнению, это пессимистичный сценарий.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

При атаке дронов ВСУ погиб житель Белгородской области, пострадали шестеро, включая ребенка / Сила ПВО сбили 13 беспилотников над двумя регионами России / В Запорожье ПВО ВСУ подбила украинский Су-27, пилот погиб / Латвия решила закрыть воздушное пространство над границей с Россией и Белоруссией / НАТО готовит военно-политический ответ на инцидент с беспилотниками в Польше / В Киеве признали, что Украина не готова вести мирные переговоры с Россией / Трасса Херсон – Николаев перешла под огневой контроль армии России / «Приехали…» Трамп отреагировал на инцидент с дронами в Польше

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, Украина,