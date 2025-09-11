В ЕС признали, что Украине придется уступить свою территорию

Вооруженный конфликт на Украине может продлиться еще два года, в результате которого Киеву грозит потеря территории. С таким прогнозом выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Думаю, что реалистический [сценарий] – это то, что война продлится в течение еще пары лет. К сожалению, усилия ради [достижения] мира, в том числе и президента [США Дональда] Трампа, не принесли никаких результатов», – сказала Каллас (цитата по ТАСС) иностранным журналистам.

Глава дипломатии ЕС не исключила, что в результате Украине придется уступить свои территории. По ее мнению, это пессимистичный сценарий.

Брюссель, Анастасия Смирнова

