ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК и энергетики Украины

За прошедшую неделю российские войска нанесли шесть групповых ударов, целью которых стали объекты ВПК Украины, транспортной и энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«С 6 по 12 сентября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, военные аэродромы, склады вооружения и военной техники», – говорится в сообщении.

Кроме того, в этот период российская армия поразила пункты управления, места сборки, хранения и запуска беспилотников большой дальности, цех производства безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

