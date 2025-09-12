ВС РФ освободили еще одно поселение в Днепропетровской области и сбили украинский Су-27

Российские войска продолжают наступление практически на всех направлениях в зоне специальной военной операции. За минувшую неделю было освобождено три поселка в Днепропетровской области, один из них ВС России взяли под контроль в течение последних суток. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

«За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» в результате наступательных действий установили контроль над населенными пунктами Хорошее, Сосновка и Новопетровское Днепропетровской области», – говорится в сообщении. Об освобождении Хорошего и Сосновки Минобороны сообщало ранее.

По данным ведомства, бойцы «Востока» нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ и теробороны, потери украинской армии в зоне ответственности группировки за неделю составили свыше 1640 боевиков, танк, 18 боевых бронемашин, 68 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.

Вместе с тем подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение в Сумской области. Группировки войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, а «Южная» группировка – более выгодное тактическое положение. Подразделения группировки «Центр» продолжали продвижение в глубину обороны ВСУ.

Потери киевского режима за неделю на всех фронтах спецоперации составили до 9785 боевиков.

ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины. Силы ПВО за неделю перехватили пять крылатых ракет, 19 управляемых авиабомб, 19 реактивных снарядов системы HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1488 вражеских беспилотников самолетного типа.

В то же время подразделения группировки войск «Днепр» и силыЧерноморского флота уничтожили восемь быстроходных безэкипажных катеров противника.

