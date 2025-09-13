Российская армия продолжает наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. За минувшие сутки ВС РФ взяли под контроль Новониколаевку в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Коломийцы, Калиновское Днепропетровской области, Червоное и Дорожнянка Запорожской области.

За сутки общие потери киевского режима составили свыше 1370 боевиков и наемников, два танка, девять броневиков, 70 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, 18 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, уничтожены 24 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение пунктам управления, площадкам запуска и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены три реактивных снаряда HIMARS и 340 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

