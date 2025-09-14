Армия России продвигается на всех направлениях в зоне СВО

ВС РФ продолжают проведение специальной военной операции, продвигаясь по всей линии фронта в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой Народной Республике. О ситуации в зоне СВО рассказали в Минобороны.

Северная группировка войск нанесла поражение трем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Садки, Кондратовка, Павловка и Алексеевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Жовтневое и Белый Колодезь Харьковской области.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и ударили по живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Яровая, Татьяновка, Кировск в ДНР, Глушковка и Боровая в Харьковской области.

Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степановка, Краматорск, Северск, Пазено и Дружковка в ДНР.

Бойцы «Центра» продолжили наступление и нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Родинское, Муравка и Новопавловка в ДНР.

Восточная группировка войск продвинулась в глубину обороны противника и ударила по формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Диброва, Вербовое, Калиновское Днепропетровской области и Новогригоровка Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Приморское, Степногорск, Малая Токмачка Запорожской области, Ольговка и Антоновка Херсонской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение центрам подготовки операторов беспилотных систем, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО перехватили четыре управляемые авиабомбы, реактивный снаряд HIMARS и 361 БПЛА самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

