ВС РФ закрепились на восточной окраине Константиновки

Российские штурмовики зашли и закрепились на окраине города Константиновка в Донецкой народной республике. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Наши штурмовые группы вошли на восточную окраину Константиновки и закрепились в частной жилой застройке», – сказал Кимаковский в комментарии ТАСС.

Также стало известно, что российские военные перекрыли основные пути снабжения ВСУ на Константиновском направлении. Об этом сообщил РИА «Новости» командир отряда БПЛА Южной группировки войск с позывным «Сава». По его словам, российские дроноводы работают «по ключевым дорогам подвоза», основным логистическим артериям противника. «Очень редко стали (ВСУ – прим. ред.) ездить (по ним – прим. ред.)", – сказал боец.

Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем тг-канале, что ВСУ на Константиновском направлении бросают в бой малые штурмовые группы и атакуют дронами, но ВС России нивелирует эти действия, «насколько это возможно».

Также он отметил, что российские войска отодвигают ВСУ на всей линии фронта в ДНР. «Ситуация была достаточно непростая, но тем не менее мы видим, что на линии фронта наши подразделения продолжают отодвигать противника. Причем это происходит практически по всем направлениям», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Донецк, Наталья Петрова

