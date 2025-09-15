Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. За минувшие сутки ВС РФ удалось занять село Ольговское в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате наступательных действий освободили населенный пункт Ольговское Запорожской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Маломихайловка, Новониколаевка Днепропетровской области и Новоивановка.

За последние сутки потери киевского режима составили 1435 боевиков и наемников, три танка, 17 броневиков, 62 автомобиля, 12 артиллерийских орудий, уничтожены 20 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 19 складов боеприпасов и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены 82 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

