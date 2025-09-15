В Днепропетровской области Украины началась принудительная эвакуация населения

В 18-ти населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области Украины объявлена принудительная эвакуация населения в связи с наступлением российских войск.
Как пишет украинская пресса, эвакуация объявлена в поселке Покровское и соседних населенных пунктах: Андреевка, Богодаровка, Братское, Отрадное, Вольное, Водяное, Гай, Добропасовое, Левадное, Новоалександровка, Новоскелеватое, Александровка, Отришки, Писанцы, Скотоватое, Старокасьяновское, Черненково.
Ранее Министерство обороны России сообщало, что в субботу, 13 сентября, ВС РФ освободили Новониколаевку, а за последнее время взяли под контроль несколько населенных пунктов, в том числе Хорошее, Сосновка и Новопетровское.
Днепропетровск, Анастасия Смирнова
© 2025, РИА «Новый День»