В Днепропетровской области Украины началась принудительная эвакуация населения

В 18-ти населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области Украины объявлена принудительная эвакуация населения в связи с наступлением российских войск.

Как пишет украинская пресса, эвакуация объявлена в поселке Покровское и соседних населенных пунктах: Андреевка, Богодаровка, Братское, Отрадное, Вольное, Водяное, Гай, Добропасовое, Левадное, Новоалександровка, Новоскелеватое, Александровка, Отришки, Писанцы, Скотоватое, Старокасьяновское, Черненково.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что в субботу, 13 сентября, ВС РФ освободили Новониколаевку, а за последнее время взяли под контроль несколько населенных пунктов, в том числе Хорошее, Сосновка и Новопетровское.

Днепропетровск, Анастасия Смирнова

