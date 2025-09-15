российское информационное агентство 18+

Понедельник, 15 сентября 2025, 21:03 мск

Главком ВСУ отстранил двух командующих за потерю позиций в Запорожье, Донбассе и Днепропетровской области

Фото: телеграм-канал главкома ВСУ Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уволил командующих двумя корпусами – главу 17-го корпуса Владимира Силенко и 20-го Максима Китугина. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.

По их данным, решения связаны с потерями позиций этими корпусами при наступлении российских войск.

Как уточняется, один из корпусов в Запорожской области, другой – на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, где Вооруженные Силы России ведут активные действия по освобождению территории от ВСУ.

Ранее Сырский признал многократное превосходство российской армии и назвал август тяжелым месяцем для ВСУ.

Киев, Анастасия Смирнова

