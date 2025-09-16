Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по базе горючего и логистическому узлу на Украине, через который шло распределение западных образцов вооружения и техники. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение базе горючего, логистическому узлу распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах», – заявили в военном ведомстве.

Меж тем силы ПВО в зоне спецоперации сбили в течение суток 357 вражеских беспилотников самолетного типа.

Тем временем российские подразделения продолжают теснить ВСУ практически на всех направлениях в зоне СВО. Так, подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и бьют противника в районах населенных пунктов Купянск, Нечволодовка, Богуславка, Боровская Андреевка, Гороховатка Харьковской области и Ямполь в ДНР.

«Южная» группировка войск нанесла удары по силам ВСУ, нацгвардии и нацполиции Украины у Северска, Дружковки, Константиновки и Миньковки в ДНР, что позволило ей занять более выгодные позиции.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, поразив живую силу и технике 19 бригад ВСУ и нацгвардии около Артемовки, Родинского, Димитрова и Красноармейска в ДНР.

Группировка войск «Восток» продолжает продвижение в глубину обороны противника и громит ВСУ в районах населенных пунктов Червоное, Дорожнянка, Новогригоровка Запорожской области, Великомихайловка и Алексеевка Днепропетровской области.

Подразделения группировки войск «Север» атакуют противника в районах населенных пунктов Павловка, Алексеевка, Степное и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение ВСУ у Плоского и Волчанска. Группировка «Днепр» нанесла поражение врагу около Магдалиновки, Степногорска Запорожской области, Бургунки, Антоновки и Белозерки Херсонской области.

По информации Минобороны РФ, суточные потери ВСУ составили до 1435 боевиков.

