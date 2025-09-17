ВС РФ продвинулись вперед и ударили по ж/д инфраструктуре на Украине

Российские войска продолжают теснить ВСУ в зоне специальной военной операции, нанося противнику серьезные потери в живой силе и технике. Кроме того, за прошедшие сутки нанесены удары по объектам железнодорожной инфраструктуры Украины, задействованным для украинской армии, а также по местам запуска дронов большой дальности. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

Подразделения группировки войск «Восток», по данным Минобороны РФ, продолжили продвижение вглубь обороны противника, громя врага в Днепропетровской и Запорожской областях.

Группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение, атаковав ВСУ у Купянска, Богуславки, Боровской Андреевки, Гороховатки Харьковской области, Кировска и Ямполя в ДНР.

«Южная» группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции и нанесла поражение противнику в районах населенных пунктов Северск, Переездное, Федоровка, Степановка, Майское, Плещеевка, Свято-Покровское, Константиновка и Роскошное в ДНР.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю и поразили силы ВСУ около Белицкого, Нового Донбасса, Красного Лимана, Ленино, Родинского, Димитрова и Красноармейска в ДНР. Именно в ее зоне ответственности противник несет самые значительные потери: за сутки ВСУ лишились свыше 535 боевиков, пяти боевых бронемашин, 12 автомобилей и трех артиллерийских орудий. На всех участках спецоперации враг потерял за сутки порядка 1555 боевиков.

Вместе с тем группировка «Север» бьет ВСУ в районах населенных пунктов Варачино, Андреевка, Садки и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении поражены силы противника у Великой Писаревки Сумской области и Волчанска Харьковской области.

Подразделения группировки «Днепр» ударили по ВСУ в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области, Ольговка, Антоновка и Янтарное Херсонской области.

Тем временем оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили объекты железнодорожной инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ, места хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 149 районах спецоперации.

Силами ПВО сбиты 357 вражеских беспилотников самолетного типа. В северо-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube