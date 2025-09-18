Российские военные в зоне спецоперации за последние сутки продолжили продвижение практически по всей линии фронта в ДНР, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе СВО. Также нанесены удары по объектам энергетики Украины, которые используются ВСУ, и цехам производства дальнобойных беспилотников.

Подразделения группировки войск «Север» поразили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Константиновка, Юнаковка и Мирополье Сумской области. На Харьковском направлении противник атакован около Амбарного и Волчанска Харьковской области.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение и нанесла поражение силам ВСУ и нацгвардии Украины у Купянска, Петропавловки, Боровской Андреевки Харьковской области, Кировска и Ямполя в ДНР.

«Южная» группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции и ударила по ВСУ близ Северска, Переездного, Федоровки, Белокузьминовки, Веролюбовки, Майского, Плещеевки и Звановки в ДНР.

В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, разбив силы противника около Кутузовки, Вольного, Родинского, Димитрова, Красноармейска, Нового Донбасса, Красного Лимана и Ленино в ДНР.

Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ и громит противника у Березового, Новониколаевки, Вишневого Днепропетровской области и Новоивановки Запорожской области.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское Запорожской области и Антоновка Херсонской области.

Суточные потери ВСУ на всех фронтах составили порядка 1395 боевиков.

Вместе с тем оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ, места хранения и цеха производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

Средствами ПВО сбиты 106 вражеских беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

