Пятница, 19 сентября 2025, 13:22 мск

Российские силы взяли под контроль еще два поселка в зоне СВО

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. За минувшие сутки ВС РФ взяли под контроль еще два поселка. Об этом сообщает Минобороны России.

Центральная группировка войск в ходе продвижения в глубину обороны противника освободила населенный пункт Муравка в Донецкой Народной Республике.

Тем временем, подразделения группировки войск «Восток» заняли населенный пункт Новоивановка в Запорожской области.

Таким образом, в период с 13 по 19 сентября российская армия взяла под свой контроль четыре поселка, ранее бойцы «Востока» освободили Новониколаевку в Днепропетровской области и Ольговское в Запорожской области.

Кроме того, за прошедшую неделю ВС РФ нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными БПЛА, в результате которых поражены объекты энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины, использовавшиеся в интересах ВСУ, арсеналы, центр подготовки операторов беспилотных систем, места сборки, хранения и запуска дронов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

За неделю средства ПВО перехватили четыре авиабомбы, четыре реактивных снаряда HIMARS и 1667 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

