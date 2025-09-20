За ночь над регионами России сбили почти 150 украинских беспилотников

Сегодня ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, основной вражеский удар в период с 23:00 мск 19 сентября до 06:00 мск 20 сентября пришелся на Ростовскую область, над которой сбили 40 беспилотников, и Саратовскую область, где нейтрализовали 27 БпЛА.
Украинские дроны также уничтожены:
- 18 – над территорией Брянской области,
- 15 – над территорией Самарской области,
- 12 – над территорией Республики Крым,
- 8 – над территорией Волгоградской области,
- 4 – над территорией Белгородской области,
- 2 – над территорией Воронежской области,
- 2 – над территорией Калужской области,
- 1 – над территорией Курской области,
- 1 – над территорией Смоленской области,
- 1 – над территорией Нижегородской области,
- 15 – над акваторией Черного моря,
- 3 – над акваторией Азовского моря.
Последствия атак беспилотников уточняются.
