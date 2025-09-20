За ночь над регионами России сбили почти 150 украинских беспилотников

Сегодня ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, основной вражеский удар в период с 23:00 мск 19 сентября до 06:00 мск 20 сентября пришелся на Ростовскую область, над которой сбили 40 беспилотников, и Саратовскую область, где нейтрализовали 27 БпЛА.

Украинские дроны также уничтожены:

18 – над территорией Брянской области,

15 – над территорией Самарской области,

12 – над территорией Республики Крым,

8 – над территорией Волгоградской области,

4 – над территорией Белгородской области,

2 – над территорией Воронежской области,

2 – над территорией Калужской области,

1 – над территорией Курской области,

1 – над территорией Смоленской области,

1 – над территорией Нижегородской области,

15 – над акваторией Черного моря,

3 – над акваторией Азовского моря.

Последствия атак беспилотников уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

