Суббота, 20 сентября 2025, 10:49 мск

За ночь над регионами России сбили почти 150 украинских беспилотников

Сегодня ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, основной вражеский удар в период с 23:00 мск 19 сентября до 06:00 мск 20 сентября пришелся на Ростовскую область, над которой сбили 40 беспилотников, и Саратовскую область, где нейтрализовали 27 БпЛА.

Украинские дроны также уничтожены:

  • 18 – над территорией Брянской области,
  • 15 – над территорией Самарской области,
  • 12 – над территорией Республики Крым,
  • 8 – над территорией Волгоградской области,
  • 4 – над территорией Белгородской области,
  • 2 – над территорией Воронежской области,
  • 2 – над территорией Калужской области,
  • 1 – над территорией Курской области,
  • 1 – над территорией Смоленской области,
  • 1 – над территорией Нижегородской области,
  • 15 – над акваторией Черного моря,
  • 3 – над акваторией Азовского моря.

Последствия атак беспилотников уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

