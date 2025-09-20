российское информационное агентство 18+

ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам на Украине

Сегодня ночью Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по военным объектам на Украине. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что атакованы предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющие разработку оперативно-тактических комплексов «Сапсан», производство многоцелевых ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, роботизированной боевой техники, БпЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – сообщили в Минобороны РФ.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складу боеприпасов, местам запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе.

Москва, Анастасия Смирнова

