За прошедшие сутки российские воска улучшили позиции на фронтах специальной военной операции и продвигаются вглубь обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях. Как сообщает Министерство обороны РФ, за 24 часа вооруженные формирования киевского режима потеряли более 1500 военнослужащих.

Самые значительные потери ВСУ несут в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», подразделения которой улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Димитров, Николайполье, Родинское, Красный Лиман, Красноармейск в Донецкой Народной Республике и Ивановка в Днепропетровской области.

На этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 500 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, три боевые бронированные машины «Казак», шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.

В то же время подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Нововасилевское, Успеновка, Полтавка, Новогригоровка в Запорожской области и Новониколаевка в Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и артиллерийское орудие.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах.

При этом силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера противника.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 65 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

