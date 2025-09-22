Российские войска взяли под контроль Калиновское в Днепропетровской области

ВС РФ продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь на всех направлениях. Российским бойцам удалось установить контроль над селом Калиновское в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Калиновское Днепропетровской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гавриловка, Орестополь Днепропетровской области и Червоное Запорожской области.

За минувшие сутки киевский режим потерял 1535 боевиков и наемников, танк, девять броневиков, 64 автомобиля, 18 орудий полевой артиллерии, 20 станций контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, уничтожены 12 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятию авиационной промышленности Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, центру подготовки иностранных наемников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 147-ми районах», – добавили в МО.

Средства ПВО перехватили семь управляемых авиабомб, два снаряда HIMARS и 339 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube