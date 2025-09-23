российское информационное агентство 18+

Вторник, 23 сентября 2025, 12:47 мск

ВС РФ разделили группировку ВСУ между Красным Лиманом и Северском

Фото Минобороны РФ

В ДНР российские войска разрезали украинскую группировку между Красным Лиманом и Северском. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Наши штурмовые подразделения фактически разрезали группировку противника между Красным Лиманом и Северском», – сказал он в комментарии ТАСС.

Также, по его словам, ВС России взяли под полный огневой контроль трассу, соединяющую эти два города, которые являются крупными хабами ВСУ. «Из Лимана противник перебрасывал силы и средства в Северск. Сейчас это маловероятно», – сказал Кимаковский.

Ранее сегодня стало известно, что российские военные практически полностью выбили ВСУ из села Шандриголово на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его данным, сейчас идет зачистка населенного пункта и его окрестностей.

В середине сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения подходят и к Северску сразу с нескольких направлений. Он отметил продвижение ВС РФ на Краснолиманском направлении в районах Шандриголово, Дерилово и Заречного.

Донецк, Наталья Петрова

