Вторник, 23 сентября 2025, 13:26 мск

Российская армия взяла под контроль Переездное в ДНР

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. ВС РФ удалось взять под контроль село Переездное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения «Южной» группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Переездное Донецкой Народной Республики и продолжают уничтожение противника, окруженного в районе населенного пункта Клебан-Бык ДНР», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Николайполье, Федоровка, Майское, Иванополье и Константиновка.

За последние сутки потери ВСУ составили свыше 1630 боевиков и наемников, два танка, 10 броневиков, включая боевую машину пехоты «Bradley», 74 автомобиля, 10 артиллерийских орудий, 18 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение двум пусковым установкам и радиолокационной станции AN/MPQ-65 ЗРК «Patriot» производства США, инфраструктуре военных аэродромов, объекту железнодорожного транспорта, задействованному для перебросок подразделений ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 152 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены три управляемые авиабомбы, три снаряда HIMARS и 438 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

