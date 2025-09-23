Российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны Купянска, взяв в ее полукольцо. Как сообщает Министерство обороны России, операция по освобождению города входит в завершающую стадию – из 8667 зданий взято под контроль 5667.

В настоящее время продолжается выполнение боевых задач по блокированию неонацистов с южной стороны. Всего заблокировано до 700 человек, из них 250 уже уничтожено.

«При этом только за последний месяц ВСУ при удержании Купянска потеряли свыше 1800 военнослужащих, 36 танков и других бронированных машин, две пусковые установки РСЗО, а также 137 орудий полевой артиллерии и минометов», – уточнили в российском оборонном ведомстве.

Купянск – административный центр одноименного района и крупный населенный пункт в Харьковской области. Этот город является важным логистическим центром, где пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог (станции Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный и автомобильные дороги Т-2109 и Р-07). Через него проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол.

«Купянск стал для украинского командования ключевым объектом для контроля над восточной частью Харьковской области. Связано это также с выгодным оборонительным положением города. Купянск расположен на обоих берегах реки Оскол. Правая часть находится на возвышенности, что обеспечивает естественные оборонительные преимущества, а река и ее пойма создают дополнительный барьер для наступающих войск», – пояснили в Минобороны России.

В то же время в ведомстве обратили внимание, что, как и многие другие крупные города на харьковщине, киевский режим превратил Купянск в мощный укрепленный район. Украинские войска установили огневой контроль над подступами к городу, включая ключевые дороги и переправы через реку Оскол.

«Практически каждое здание представляло из себя хорошо оборудованную в инженерном отношении и защищенную долговременную огневую точку. Фактически город был превращен в «крепость» с использованием железобетонных сооружений и минных полей», – отметили в Минобороны России.

