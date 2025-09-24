Бойцы ВС РФ продолжают освобождение Купянска и территорий ДНР

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. В Купянске за сутки удалось занять более 100 зданий. Тем временем, в ДНР на подходе освобождение еще одного поселка. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. В населенном пункте Купянск Харьковской области овладели 115 зданиями, – сообщили в оборонном ведомстве. – Завершается освобождение населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики, где российские штурмовые подразделения вышли на северо-западные окраины».

Кроме того, подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и продолжили уничтожение противника, заблокированного в ДНР южнее Клебан-Быкского водохранилища. За сутки в данном районе освобождено более 4,5 кв. км территории.

Авиация, артиллерия и беспилотники нанесли удары по электроподстанции, обеспечивающей работу предприятий ВПК Украины, производственным цехам предприятия «Мотор Сич», местам хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах.

«Силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два катера ВСУ с десантом», – добавили в МО.

Средствами ПВО в течение суток сбиты семь управляемых авиабомб и 202 беспилотника.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube