Армия России завершает зачистку от противника около Клебан-Быкского водохранилища

Российские войска на 90% зачистили блокированную территорию с боевиками ВСУ южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что подразделения «Южной» группировки войск ВС РФ блокировали противника, освободив в августе населенные пункты Александро-Калиново, Катериновка и Клебан-Бык. В окружении оказались остатки подразделений ВСУ численностью до 800 человек.

«В настоящее время основная часть блокированной группировки ВСУ уничтожена, ее остатки насчитывают около 80 человек», – уточнили в Минобороны России.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

