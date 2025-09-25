российское информационное агентство 18+

Четверг, 25 сентября 2025, 09:09 мск

Российские войска зашли на северные окраины города Северска в ДНР

Российские штурмовые подразделения заняли территорию в районе шахты №6, расположенную на северных окраинах города Северска в ДНР, где украинские боевики обустроили хорошо укрепленную позицию с разветвленной системой снабжения. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем телеграм-канале.

По его словам, продвижение в направлении Северска стало возможным благодаря успешным действиям российской армии в районе Серебрянки в ДНР.

Военный эксперт также сообщил, что вокруг шахты противник разместил наблюдательные посты и опорные пункты, за которые на данный момент идут бои.

«ВС РФ имеют в данном районе стратегическое преимущество, поскольку ранее заняли ряд высот, позволяющих контролировать обширные участки на северных окраинах Северска», – добавил Марочко.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский со своей стороны сообщил ТАСС, что российские подразделения взяли Северск в огневой мешок. «Наши силы обходят город с севера, юга и западной стороны», – сказал он. По его словам, украинское командование пытается перебрасывать резервы на этот участок фронта, идут ожесточенные бои.

Ранее Кимаковский сообщал, что российские войска разрезали украинскую группировку между Красным Лиманом и Северском. Также, по его словам, ВС РФ взяли под полный огневой контроль трассу, соединяющую эти два города, которые являются крупными хабами ВСУ.

