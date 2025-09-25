российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 25 сентября 2025, 15:11 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Российские военные заметили женщин в спецподразделениях ВСУ

В ВСУ служат женщины, которых видели под Купянском. Об этом сообщил командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск «Запад» с позывным «Контора».

«На этом участке стоит «Ахиллес» и «Небесна Мара», если говорить о БПЛА. В подразделениях присутствуют пилоты женского пола – может, не пилоты, а инженеры. Определенные подразделения выявляли движения с позиций после отработки определенных средств, они отходили», – цитирует военного РИА «Новости».

По его словам, женщин-военнослужащих было две, когда они перемещались. Командир добавил, что женщин в подразделениях БПЛА замечали около месяца назад и на соседних участках фронта.

Отмечается, что «Ахиллес» и «Небесна Мара» – это специализированные подразделения по управлению беспилотниками в составе ВСУ.

Донецк, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Донбасс vs Киев

Бойцы ВС РФ продолжают освобождение Купянска и территорий ДНР / Российская армия взяла под контроль Переездное в ДНР / Российские войска взяли под контроль Калиновское в Днепропетровской области / В Колумбии заявили, что Киев не хочет нести ответственность за наемников / Российские силы взяли под контроль еще два поселка в зоне СВО / Россия и Киев совершили обмен телами погибших: 1000 на 24 / ВС РФ взяли под контроль село Ольговское в Запорожской области / Армия России продвигается на всех направлениях в зоне СВО

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,