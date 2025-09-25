В ВСУ служат женщины, которых видели под Купянском. Об этом сообщил командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск «Запад» с позывным «Контора».

«На этом участке стоит «Ахиллес» и «Небесна Мара», если говорить о БПЛА. В подразделениях присутствуют пилоты женского пола – может, не пилоты, а инженеры. Определенные подразделения выявляли движения с позиций после отработки определенных средств, они отходили», – цитирует военного РИА «Новости».

По его словам, женщин-военнослужащих было две, когда они перемещались. Командир добавил, что женщин в подразделениях БПЛА замечали около месяца назад и на соседних участках фронта.

Отмечается, что «Ахиллес» и «Небесна Мара» – это специализированные подразделения по управлению беспилотниками в составе ВСУ.

Донецк, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

