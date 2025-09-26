ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины

Российские силы продолжают атаки на инфраструктуру на Украине, обеспечивающую интересы ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 20 по 26 сентября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», – говорится в сообщении.

Целью групповых ударов стали:

– предприятия военно-промышленного комплекса Украины,

– объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ,

– склады боеприпасов,

– инфраструктура военных аэродромов,

– места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности,

– пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций, националистов и иностранных наемников.

Москва, Зоя Осколкова

