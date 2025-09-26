ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины

Российские силы продолжают атаки на инфраструктуру на Украине, обеспечивающую интересы ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С 20 по 26 сентября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», – говорится в сообщении.
Целью групповых ударов стали:
– предприятия военно-промышленного комплекса Украины,
– объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ,
– склады боеприпасов,
– инфраструктура военных аэродромов,
– места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности,
– пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций, националистов и иностранных наемников.
Москва, Зоя Осколкова
