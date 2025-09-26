российское информационное агентство 18+

Пятница, 26 сентября 2025, 13:45 мск

Российская армия освободила Юнаковку в Сумской области

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. За минувшие сутки ВС РФ взяли под контроль еще один населенных пункт, а также продвинулись в глубину обороны противника на всех направлениях. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение недели подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Юнаковка Сумской области», – говорится в сообщении.

Таким образом, в период с 20 по 26 сентября ВС РФ удалось занять четыре поселка, ранее «Южная» группировка войск освободила Переездное в ДНР, а бойцы «Востока» – Березовое и Калиновское в Днепропетровской области.

Тем временем, штурмовые подразделения группировки войск «Запад» овладели 2519 зданиями в населенном пункте Кировск в ДНР.

В районе южнее Клебан-Быкского водохранилища от зачищено неонацистов 25,5 кв. км территории.

«Силами Черноморского флота в акватории Черного моря и подразделениями группировки войск «Днепр» уничтожены 23 безэкипажных катера и пять катеров противника», – добавили в МО.

Telegram: Уничтожение безэкипажных катеров ВСУ

За неделю средствами ПВО перехвачены 24 управляемые авиабомбы, пять снарядов системы HIMARS и 1724 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

