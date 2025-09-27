российское информационное агентство 18+

Армия России освободила три населенных пункта в зоне спецоперации

Фото Минобороны РФ

Российские войска в зоне спецоперации за сутки установили контроль над селами Дерилово и Майское в Донецкой народной республике, а также над селом Степовое Днепропетровской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны о ходе СВО.

Населенный пункт Дерилово на Краснолиманском направлении освободили бойцы группировки войск «Запад». Штурмовые подразделения группировки продолжают уничтожать разрозненные группы боевиков ВСУ в городе Кировске в ДНР, отметили в ведомстве.

Бойцы «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю и взяли под контроль населенный пункт Майское в ДНР. Кроме того, российские военные за сутки освободили 1,1 кв. км территории в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР.

Село Степовое в Днепропетровской области перешло под контроль подразделений группировки войск «Восток», которые продолжают продвигаться в глубину обороны ВСУ.

Вместе с тем, бойцы группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ и украинской нацгвардии в районах Красноармейска, Красного Лимана, Удачного, Московского, Димитрова, Петровки, Доброполья, Родинского и Рубежного в ДНР.

Группировка войск «Север» нанесла удары по ВСУ около Варачино, Храповщины, Андреевки и Алексеевки Сумской области. На Харьковском направлении поражены силы противника в районах населенных пунктов Отрадное и Волчанск Харьковской области.

Подразделения группировки «Днепр» громит вражеские силы у Веселого, Антоновки, Садового Херсонской области, Камышевахи и Лукьяновского Запорожской области.

За сутки ВСУ из-за действий российских войск потеряли до 1535 боевиков.

Москва, Наталья Петрова

