ВС РФ освободили поселок Шандриголово в ДНР

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. За минувшие сутки ВС РФ удалось взять под контроль еще один поселок в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и в результате решительных действий освободили населенный пункт Шандриголово Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Колодезное, Болдыревка, Петровка и Староверовка в Харьковской области.

Общие потери киевского режима за последние сутки составили свыше 1560 боевиков и наемников, пять танков, 13 боевых бронированных машин, 52 автомобиля, 17 артиллерийских орудий, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 15 складов боеприпасов и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение ремонтному предприятию авиационной промышленности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО перехватили четыре снаряда HIMARS, две авиабомбы, три ракеты большой дальности «Нептун» и 147 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

В рубриках / Метки

