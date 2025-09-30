российское информационное агентство 18+

Вторник, 30 сентября 2025, 09:49 мск

Армия России близка к взятию еще одного населенного пункта в ДНР

Фото Минобороны РФ

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил об активных освободительных действиях, которые российская армия ведет на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике.

По его данным, российские войска после подготовительных мероприятий продвинулись в Новоселовке, взяв под огневой контроль 25% населенного пункта. Об этом она написал в своем телеграм-канале.

Марочко высказал мнение, что освобождение Новоселовки «не за горами». По его словам, после взятия ВС РФ села Шандриголово украинские подразделения в ближайших населенных пунктах оказались в незавидном положении – российские бойцы активно развивают наступление в районе Новоселовки. «Я думаю, что ее освобождение не за горами – она будет следующей в заявлениях Министерства обороны», – цитирует эксперта ТАСС.

Напомним, Минобороны РФ объявило об освобождении Шандриголово 29 сентября.

Также Марочко сообщил, что российские военные после освобождения села Дерилово в ДНР ведут наступление на соседнее село Дробышево. «После освобождения населенного пункта Дерилово ВС продолжили продвижение в южном направлении, дополнительно расширяя зону контроля по флангам. На данный момент идут активные подготовительные мероприятия для освобождения Дробышево», – написал он в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Петрова

