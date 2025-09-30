ВС РФ взяли под контроль еще два поселка в ДНР

Российские войска продолжают продвижение в зоне спецоперации. За минувшие сутки ВС РФ взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России.

Так подразделения группировки войск «Запад» заняли Кировск. На этом направлении нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Садовое Харьковской области и Ямполь.

«Подразделения «Южной» группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Северск Малый Донецкой Народной Республики», – отметили в оборонном ведомстве. Кроме того, российские бойцы атаковали силы трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Иванополье, Плещеевка, Александро-Калиново, Бересток и Степановка.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам железнодорожной транспортной инфраструктуры, использующимся для переброски вооружения и горюче-смазочных материалов для ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО перехватили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 128 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube