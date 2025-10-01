ВС РФ продолжают наступление в зоне спецоперации. Российские бойцы заняли село Вербовое в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вербовое Днепропетровской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Новогригоровки, Новониколаевки и Полтавки в Запорожской области.

За последние сутки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1495 боевиков и наемников, танк, девять броневиков, 44 автомобиля, два орудия полевой артиллерии, уничтожены шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 13 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства десантных катеров, месту запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 134 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО перехватили 97 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

