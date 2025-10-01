российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 1 октября 2025, 14:10 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Российские войска освободили село Вербовое в Днепропетровской области

Фото Минобороны РФ

ВС РФ продолжают наступление в зоне спецоперации. Российские бойцы заняли село Вербовое в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вербовое Днепропетровской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Новогригоровки, Новониколаевки и Полтавки в Запорожской области.

За последние сутки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1495 боевиков и наемников, танк, девять броневиков, 44 автомобиля, два орудия полевой артиллерии, уничтожены шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 13 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства десантных катеров, месту запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 134 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО перехватили 97 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Донбасс vs Киев

ВС РФ взяли под контроль еще два поселка в ДНР / ВС РФ освободили поселок Шандриголово в ДНР / Российская армия освободила Юнаковку в Сумской области / ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины / Российские военные заметили женщин в спецподразделениях ВСУ / Бойцы ВС РФ продолжают освобождение Купянска и территорий ДНР / Российская армия взяла под контроль Переездное в ДНР / Российские войска взяли под контроль Калиновское в Днепропетровской области

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Днепропетровск, Донбасс, Харьков, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,