Российские войска открыли путь к дальнейшему наступлению в Запорожье и Днепропетровской области

Взятие под контроль российскими войсками населенного пункта Вербовое открывает путь к дальнейшему наступлению в Днепропетровской области и Запорожье. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Дело в том, что данный населенный пункт находится как раз на стыке административных границ», – пояснил Марочко в комментарии ТАСС.

Ранее сегодня Министерство обороны РФ сообщило, что подразделения российской группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области.

Донецк, Анастасия Смирнова

