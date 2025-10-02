Российские войска наступают на всех направлениях в зоне СВО

ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны противника по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. О ситуации на фронте рассказали в Министерстве обороны.

Северная группировка войск наносит удары в районах населенных пунктов Новая Сечь, Садки, Спасское и Варачино в Сумской области. На Харьковском направлении российские бойцы бьют по врагу у Волчанска, Охримовки и Казачьей Лопани.

Войска «Запада» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Новоосиново, Шийковка Харьковской области, Новоселовка, Дробышево, Кировск и Ямполь в Донецкой Народной Республике.

Южная группировка войск улучшила тактическое положение и ударила по формированиям противника в районах Северска, Дроновки, Переездного, Константиновки, Плещеевки, Веролюбовки, Иванополья и Александро-Калиново в ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции в районах Красноармейска, Торецкого, Родинского, Димитрова, Кутузовки, Красного Лимана и Котлино в ДНР.

Восточная группировка наступает в районах населенных пунктов Вишневое в Днепропетровской области, Новогригоровка и Полтавка в Запорожской области.

«Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степовое, Малая Токмачка Запорожской области и Львово Херсонской области», – сообщили в оборонном ведомстве.

Оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение объекту транспортной инфраструктуры, обеспечивавшему работу предприятий ВПК Украины, местам сборки и хранения БПЛА большой дальности, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах, добавили в МО.

Средства ПВО перехватили снаряд системы HIMARS и 142 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

