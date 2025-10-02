Потери вооруженных формирований Украины в сентябре составили 44700 человек, из них почти половина безвозвратные. Об этом сегодня сообщил глава российского государства Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Если сложить, сколько мобилизовали и сколько вернули из госпиталей, и сколько потеряли, получается минус 11 тысяч в месяц», – констатировал президент РФ.

По его словам, с января по август текущего из украинских войск дезертировали 150 тысяч человек. «За это же время набрали 160 тысяч… Это значит, что есть один способ – понизить призывной возраст мобилизации, но это не даст результата», – пояснил Путин.

«И закрепиться они не успевают, и подготовить личный состав не успевают, да еще и потери больше, чем возможности их восполнить», – констатировал Путин.

Сочи, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

