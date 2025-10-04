Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. На четырех направлениях удалось занять более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Запад» продвинулись в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Южная группировка войск улучшила тактическое положение в ДНР. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в Днепропетровской и Запорожской областях. Группировка войск «Центр» улучшила положение по переднему краю в ДНР.

За сутки противник потерял свыше 1460 боевиков и наемников, два танка, 11 бронеавтомобилей, 59 автомобилей и пикапов, 12 артиллерийских орудий, 15 станций контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, уничтожены 17 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 143 районах», – добавили в МО.

Средства ПВО перехватили пять авиабомб, реактивный снаряд HIMARS и 314 бепилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

