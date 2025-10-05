ВС РФ продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. Министерство обороны России сообщило взятии под контроль Кузьминовки в Донецкой Народной Республике.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Кузьминовка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Райгородок, Резниковка, Иванополье, Алексеево-Дружковка и Константиновка.

Сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также боевыми дронами по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в МО.

За последние сутки средства ПВО перехватили четыре авиабомбы и 145 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

