Подпишись на каналы
Воскресенье, 5 октября 2025, 13:44 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Российские войска освободили Кузьминовку в ДНР

Фото Минобороны РФ

ВС РФ продолжают наступление в зоне спецоперации, продвигаясь в глубину обороны противника. Министерство обороны России сообщило взятии под контроль Кузьминовки в Донецкой Народной Республике.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Кузьминовка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Райгородок, Резниковка, Иванополье, Алексеево-Дружковка и Константиновка.

Сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также боевыми дронами по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в МО.

За последние сутки средства ПВО перехватили четыре авиабомбы и 145 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

