Российская армия освободила Отрадное в Харьковской области

ВС РФ продолжили наступление в зоне спецоперации и продвинулись в глубину обороны противника. Как сообщили в Минобороны, российским бойцам удалось занять село Отрадное в Харьковской области.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Отрадное Харьковской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Амбарное, Волчанск и Чугуновка.

В Сумской области Северная группировка войск ударила по силам трех бригад и штурмового полка ВСУ в районах Андреевки, Искрисковщины, Краснополья, Кондратовки, Петрушевки и Осоевки.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение энергетической инфраструктуре и объектам нефтяной промышленности, хранилищам с горючим, обеспечивающих деятельность ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены шесть снарядов HIMARS, ракета большой дальности «Нептун» и 356 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

