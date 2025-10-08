российское информационное агентство 18+

Среда, 8 октября 2025, 13:02 мск

Восточная группировка войск взяла под контроль Новогригоровку в Запорожской области

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации по всей линии соприкосновения. За минувшие сутки ВС РФ удалось взять под контроль еще один населенный пункт. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили населенный пункт Новогригоровка Запорожской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, бойцы ВС РФ нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Вербовое, Новониколаевка, Сосновка Днепропетровской области и Малиновка Запорожской области.

За сутки потери киевского режима составили свыше 1,5 тыс. боевиков и наемников, два танка, 14 броневиков, 87 автомобилей, 22 артиллерийских орудия, 14 станций контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, уничтожены 20 складов боеприпасов и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение тяговой подстанции и подвижному железнодорожному составу, задействованным для перебросок подразделений ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, складу горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе», – добавили в МО.

Средства ПВО перехватили две авиабомбы, четыре снаряда HIMARS и 218 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Метки / Донбасс vs Киев

Запорожье, Днепропетровск, Донбасс, Харьков, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,