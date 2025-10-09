Группировка ВСУ попала в окружение под Северском в ДНР

Российские войска взяли в оперативное окружение группировку ВСУ около перешедшей под контроль ВС РФ Кузьминовки в Донецкой народной республике и ведут по ней плотный огонь. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем телеграмм-канале.

По его словам, успехи российской армии у Кузьминовки и занятие выгодных позиций западнее Выемки позволили окружить батальонно-тактическую группу противника, которая продолжают удерживать укрепрайон на высотах между этими населенными пунктами.

Как отметил военный эксперт, несмотря на то, что горловина «котла» составляет еще около 3 км, украинские боевики практически лишены возможности организованно выйти из формирующегося окружения «из-за плотного огневого воздействия наших войск».

Марочко добавил, что ВСУ оказались в таком положении в результате безграмотного управления войсками и несвоевременных действий украинского командования.

Эксперт также сообщил об улучшении тактического положения российских войск на Краснолиманском направлении. По его данным, ВС России продвинулись восточнее населенного пункта Ставки в ДНР, вклинившись почти на 1 км в глубину обороны противника, и расширили зона контроля в низинной местности северо-западнее Кировска. Кроме того, как отметил Марочко, российские силы заняли новые рубежи и позиции Юго-западнее Торского и улучшили тактическое положение в районе Ямполя.

Напомним, Минобороны России сообщило об освобождении Кузьминовки 5 октября.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube