Армия России поразила порты, энергообъекты и хранилища горючего ВСУ

Российские войска в течение суток поразили обеспечивающие деятельность ВСУ портовые сооружения, энергетическую инфраструктуру и хранилища с горючим. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

Кроме того, были поражены места хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Удары по военным целям наносились оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России.

Тем временем российские подразделения продолжают продвигаться вперед в ДНР, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. Так, группировка войск «Север» нанесла поражение семи бригадам ВСУ и теробороны в Сумской и Харьковской областях.

Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции и ударили по противнику в районах населенных пунктов Петровка, Куриловка, Купянск Харьковской области, Старый Караван, Святогорск и Красный Лиман в ДНР.

Бойцы группировки «Юг» улучшили тактическое положение и поразили противника около Дружковки, Приволья, Краматорска, Северска и Константиновки в ДНР.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Рубежное, Гришино, Сергеевка, Анновка и Красноармейск в ДНР.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, поразив формирования ВСУ, теробороны и украинской нацгвардии вблизи Новониколаевки, Вербового, Сосновки Днепропетровской области и Малиновки Запорожской области.

Силы группировки войск «Днепр» бьют противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Тягинка Херсонской области.

Вместе с тем средствами ПВО в зоне спецоперации сбиты четыре управляемые авиабомбы, два реактивных снаряда системы HIMARS и 112 беспилотников самолетного типа.

